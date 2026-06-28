Ekonom: Tillit är svårare att stimulera fram än köpkraft
För att den finanspolitiska debatten ska bli mer ärlig måste alla förstå att hushållen agerar mer återhållsamt än före pandemin och att framtidstro är en knappare resurs än köpkraft. Det skriver sparekonomen Shoka Åhrman på DN Debatt.
Både regeringen och delar av ekonomkåren verkar underskatta att hushållen behöver lika mycket tillit till ekonomisk trygghet som köpkraft, men det är svårare att stimulera fram.
Enligt Åhrman är den stora finanspolitiska frågan inte om hushållen ska stöttas eller inte, utan hur staten kan stötta hushållen genom kriser utan att försvaga statsfinanserna ”eller bygga politik på antagandet att människor börjar konsumera så fort de får mer pengar”.
Debattören
Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.
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