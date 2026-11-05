Erik Thedéen, riksbankschef och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen penningpolitik, vid presskonferensen efter räntebeskedet 4 november.

Inflationen sjönk oväntat mycket i oktober, enligt dagens statistik från SCB. Ekonomer ifrågasätter nu om gårdagens räntehöjning från Riksbanken var nödvändig.

Torbjörn Hållö, chefsekonom på LO, anser att centralbanken har börjat strama åt för tidigt.

– Det är väldigt viktigt att Riksbanken använder sitt vapen när det behövs för att säkra inflationsmålet men i dag har vi fått en siffra som visar att vi ligger långt under målet, säger han till TT.

Håkan Regnér, chefsekonom på Saco, håller med. Han säger till nyhetsbyrån att Riksbanken borde ”haft mer is i magen”.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson menar däremot att räntehöjningen var befogad.

– Mycket talar för att inflationen stiger framöver. Kronan har försvagats i år och energipriserna har stigit och det ser ut att fortsätta stiga, i alla fall när det gäller elpriser här framöver. Och svensk ekonomi går ju bra, säger han.