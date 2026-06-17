Elekta faller efter uppdaterade mål

Strålterapibolaget Elekta har inför dagens kapitalmarknadsdag presenterat nya finansiella mål på medellång sikt.

Pareto Securities skriver i en analyskommentar att de ser målen som positiva och att de ligger i linje med tidigare besked från Elekta. Pareto har en köprekommendation för Elekta med en riktkurs på 65 kronor. Aktien handlas i dag för runt 48 kronor.

Analytiker som Bloomberg pratat med pekar enligt Dagens Industri däremot ut intäktsmålet för innevarande räkenskapsår som en besvikelse.

Inför kapitalmarknadsdagen, som inleds 14.00, handlas aktien ner med runt 7 procent.