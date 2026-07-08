Ellos lyfter i debuten på Stockholmsbörsen

Kort efter öppning handlas Ellos aktie till strax över 62 kronor, att jämföra med teckningskursen på 60 kronor. I erbjudandet värderades e-handelsbolaget till cirka 1 485 miljoner kronor. Kurslyftet motsvarar en ökning på cirka 3 procent.

Ellos meddelade inför börsöppningen att teckningserbjudandet övertecknades flera gånger. Intresset uppgavs ha varit stort bland såväl institutionella investerare i Sverige som allmänheten i Sverige och Norge.