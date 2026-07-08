ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild. (Adam Ihse/TT)
Dagens börs

Ellos lyfter i debuten på Stockholmsbörsen

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Kort efter öppning handlas Ellos aktie till strax över 62 kronor, att jämföra med teckningskursen på 60 kronor. I erbjudandet värderades e-handelsbolaget till cirka 1 485 miljoner kronor. Kurslyftet motsvarar en ökning på cirka 3 procent.

Ellos meddelade inför börsöppningen att teckningserbjudandet övertecknades flera gånger. Intresset uppgavs ha varit stort bland såväl institutionella investerare i Sverige som allmänheten i Sverige och Norge.

Stort intresse för Ellos både i Sverige och utomlands
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Ellos övertecknades inför debuten
www.placera.se
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Dagens börsEllosStockholmsbörsen