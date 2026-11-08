Polisens utredare på plats vid torget i Krakow.

En av de två poliser som sköts när de försökte stoppa den 24-årige gärningsmannen på torget i Krakow vårdas med livshotande skador, uppger inrikesministern Waldemar Zurek. Han beskriver polisernas agerande som ”ett gränslöst hjältemod”.

”Ni måste vinna den här kampen, hela Polen står bakom er”, skriver ministern på X.

Både han och den brigad där en av poliserna tidigare varit anställd vädjar om att människor ska skänka blod.

”Jakub är en hjälte som räddade andra, och nu är det han som behöver hjälp”, skriver brigaden i ett uttalande.

Totalt vårdas 16 personer på sjukhus efter att skytten öppnat eld. Sex människor har bekräftats döda.