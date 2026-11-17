I dag presenterar den brittiska utredaren Alan Milburn en omfattande utredning om hur landet ska tackla den allvarliga ungdomskrisen.

Nästan en miljon unga britter i åldrarna 16-24 står utanför både arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Arbetslöshetssiffran bland unga är cirka 15 procent, skriver Sky News.

– Det behövs en genomgripande förändring av hela systemet, säger Milburn i en kommentar inför dagens presentation.

Förhoppningen är att regeringen ska få in över 400 000 unga i arbete de kommande tio åren. Bland förslagen som ska presenteras för premiärminister Andy Burnham finns bland annat sänkta bidrag för unga och obligatorisk praktik för dem som varit arbetslösa under lång tid.