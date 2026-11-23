In this photo provided by the North Korean government, Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong Un walk to attend a military parade at the Tiananmen Square in Beijing, 2025. Independent journalists were not given access to cover the event.

Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea samarbetar allt tätare bakom kulisserna. De fyra diktaturerna delar vapenteknik och militär kunskap, samtidigt som omfattande oljehandel och skug…