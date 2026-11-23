”En ny ondskans maktaxel får väst att tappa greppet”
Ryssland, Kina, Iran och Nordkorea samarbetar allt tätare bakom kulisserna. De fyra diktaturerna delar vapenteknik och militär kunskap, samtidigt som omfattande oljehandel och skug…
The Economist
A new axis of malice threatens the global order
Russia, China, Iran and North Korea are co-operati…
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