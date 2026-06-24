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Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch under talet i går. (Henrik Montgomery / TT)
AlmedalenRegeringsfrågan

”En vänsterflörtande Busch verkar redan ha gett upp”

Av Marcus Lindén
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Dammet har lagt sig efter KD- och L-dagen i Almedalen – och med kritisk blick skärskådas nu deras nya löften och utspel av Sveriges ledarsidor.

Ebba Busch lät nästan som Magdalena Andersson när hon framträdde i Visby i går, skriver Expressen. Ledarsidan tycker att vänsterflörtandet är skadligt och att det nästan verkar som att KD-ledaren har gett upp valet på förhand.

”Hur ska de övertyga väljarna att rösta på högerblocket om företrädarna tycks utgå från att valet redan är avgjort? Den attityden gynnar bara Socialdemokraterna.”

Aftonbladets Lina Stenberg välkomnar KD:s förskolelöfte om mindre barngrupper, men tycker att det ekar tomt då statsbidragen varit ”alltför låga” under mandatperioden.

Liberalerna får ris och ros. Ris i DN, där ledarskribenten Susanne Nyström reagerar på hur många och spretiga utspel partiledaren Simona Mohamsson kom med i går. Hon frågar sig om det finns ”någon värre popcornmaskin än Liberalerna”. Ros i DI, där ledarskribenten Erik Zsiga gillar Mohamssons krav på en sänkt statlig inkomstskatt.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Busch vill inte betala för en bättre förskola
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Susanne Nyström: I går kom desperata utspel på löpande band
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Bra att inkomstskatter sätts på valagendan
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Buschs nya plan har tre problem
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas A M Eriksson: Det demokratiska språket får inte bli för enkelt
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Karl Sigfrid: Tidöregeringen chanslös i valet utan Liberalerna
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Jesper Sahlin: Busch och Mohamsson log ikapp men kunde inte dölja konflikten
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

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Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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