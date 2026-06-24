”En vänsterflörtande Busch verkar redan ha gett upp”

Dammet har lagt sig efter KD- och L-dagen i Almedalen – och med kritisk blick skärskådas nu deras nya löften och utspel av Sveriges ledarsidor.

Ebba Busch lät nästan som Magdalena Andersson när hon framträdde i Visby i går, skriver Expressen. Ledarsidan tycker att vänsterflörtandet är skadligt och att det nästan verkar som att KD-ledaren har gett upp valet på förhand.

”Hur ska de övertyga väljarna att rösta på högerblocket om företrädarna tycks utgå från att valet redan är avgjort? Den attityden gynnar bara Socialdemokraterna.”

Aftonbladets Lina Stenberg välkomnar KD:s förskolelöfte om mindre barngrupper, men tycker att det ekar tomt då statsbidragen varit ”alltför låga” under mandatperioden.

Liberalerna får ris och ros. Ris i DN, där ledarskribenten Susanne Nyström reagerar på hur många och spretiga utspel partiledaren Simona Mohamsson kom med i går. Hon frågar sig om det finns ”någon värre popcornmaskin än Liberalerna”. Ros i DI, där ledarskribenten Erik Zsiga gillar Mohamssons krav på en sänkt statlig inkomstskatt.