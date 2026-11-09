AI-utvecklingen och utbyggnaden av datacenter lär komma på tal i praktiskt taget alla samtal under klimattoppmötet COP31, som inleds i turkiska Antalya på måndagen. Det skriver Bloomberg.

FN-toppen Simon Stiell beskrev nyligen AI som en ”energislukande” teknologi som driver upp utsläppen, och varnade branschen för att de ”är ute på hal is”. Klimatperspektivet kommer under COP31 att ställas mot det ekonomiska, då världens ledande banker skickar delegationer till toppmötet.

– Investeringsmöjligheterna sträcker sig bortom ny elproduktion och omfattar även den infrastruktur som krävs för att stödja den, däribland elnät, energilagring, transformatorstationer, byggnader samt transport- och industriinfrastruktur, säger strategen Sudip Hazra från kapitalförvaltaren First Sentier.