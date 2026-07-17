Epidural ger ingen ökad risk för kvinnan eller barnet

Det finns starka bevis för att en av de vanligaste bedövningsformerna under förlossningar, epidural, inte ökar risken för exempelvis hjärnskador, blodförgiftning, andningsproblem eller död hos bebisen. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften BMJ.

Forskarna undersökte nästan 500 000 förlossningar i Skottland under en trettonårsperiod. Ungefär var fjärde kvinna använde sig av epidural. Totalt sett hade färre än 1 av 1 000 bebisar någon allvarlig neurologisk åkomma och detta var inte vanligare vid epiduralförlossningar.

”Resultaten bör ge föräldrar och vårdpersonal trygghet i att användning av epiduralbedövning under förlossningen är säker för barnet”, skriver forskarna.