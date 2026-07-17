Epidural ger ingen ökad risk för kvinnan eller barnet
Det finns starka bevis för att en av de vanligaste bedövningsformerna under förlossningar, epidural, inte ökar risken för exempelvis hjärnskador, blodförgiftning, andningsproblem eller död hos bebisen. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften BMJ.
Forskarna undersökte nästan 500 000 förlossningar i Skottland under en trettonårsperiod. Ungefär var fjärde kvinna använde sig av epidural. Totalt sett hade färre än 1 av 1 000 bebisar någon allvarlig neurologisk åkomma och detta var inte vanligare vid epiduralförlossningar.
”Resultaten bör ge föräldrar och vårdpersonal trygghet i att användning av epiduralbedövning under förlossningen är säker för barnet”, skriver forskarna.
bakgrund
Epiduralbedövning
Wikipedia (sv)
Epiduralbedövning, epiduralanestesi (EDA) eller epidural (av grekiskans ἐπί, "på", och dura mater) avser en sorts central nervblockad eller ryggbedövning som, liksom spinalbedövning (spinalanestesi), ibland i folkmun felaktigt kallas ryggmärgsbedövning.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen