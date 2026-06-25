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Rekordvärme i Paris. (Michel Euler /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Ett tredje barn har dött i en het bil i Frankrike

Av Anders Hovne
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För tredje gången den här veckan har ett barn dött i en bil i Frankrike under den pågående värmeböljan, skriver AFP. Det handlar om en treårig pojke i en förort till Paris.

Enligt källor inom myndigheterna hittades pojken i bilen av sina föräldrar.

Natten mellan onsdagen och torsdagen blev den varmaste i Frankrike sedan mätningarna inleddes 1947, med en genomsnittlig temperatur på 22 grader. Det är 0,4 grader varmare än det tidigare rekordet som sattes under natten mot tisdagen.

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