Ett tredje barn har dött i en het bil i Frankrike
För tredje gången den här veckan har ett barn dött i en bil i Frankrike under den pågående värmeböljan, skriver AFP. Det handlar om en treårig pojke i en förort till Paris.
Enligt källor inom myndigheterna hittades pojken i bilen av sina föräldrar.
Natten mellan onsdagen och torsdagen blev den varmaste i Frankrike sedan mätningarna inleddes 1947, med en genomsnittlig temperatur på 22 grader. Det är 0,4 grader varmare än det tidigare rekordet som sattes under natten mot tisdagen.
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