”EU-direktivet kan skada kulturhistoriska byggnader”

Gammal mangårsbyggnad på Gräskö i Stockholms skärgård. Arkivbild.

Sverige har infört EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, för att bidra till klimatomställningen. Men eftersom Sverige valt att inte nyttja direktivets undantagsmöjligheter riskerar det nya regelverket att skada kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det skriver tre debattörer i SvD Debatt.

”Historiska byggnader kan inte behandlas som moderna nybyggnationer”, skriver de.

Debattörerna föreslår att regeringen och Boverket justerar regelverket genom att bland annat använda undantagen för kulturhistoriska byggnader och att skärpa kompetenskraven för dem som föreslår åtgärder i historiska hus.

”Det handlar inte om att välja mellan klimat och kulturarv – utan om att förstå att de hänger ihop.”