EU föreslår lån till Ukraina på 500 miljarder kronor
EU-kommissionen föreslår att Ukraina ska få ett lån på 45 miljarder euro, motsvarande 500 miljarder kronor. Det rapporterar flera medier.
– Vi anser att det här är det bästa sättet att ge Ukraina en stark ställning vid förhandlingsbordet, säger kommissionsordförande Ursula von der Leyen på en pressträff i Bryssel, enligt TT.
von der Leyen säger vidare att Ukraina inte behöver betala tillbaka lånet förrän Ryssland börjat betala tillbaka för förstörelsen i Ukraina under kriget.
Lånet skulle hjälpa Ukraina att finansiera två tredjedelar av landets behov för 2027, skriver Reuters.
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