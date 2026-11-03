Europeiska styrkor som placeras i Ukraina vid en eventuell vapenvila skulle få svara på ryska attacker, uppger en källa för The Guardian.

– Självklart kommer vi att skydda våra styrkor mot all aggression, säger källan som har insyn i planerna.

Styrkorna ska placeras långt från fronten och framför allt hjälpa till med att ”återuppbygga och stärka” Ukrainas försvar efter kriget, skriver tidningen. Men man vet också att under perioden mellan 2014 och 2022 genomförde Ryssland flera mindre attacker mot Ukraina.

Donald Trump har sagt att USA inte kommer att bidra med fredsbevarande styrkor. Eftersom det militära stödet kommer stå utanför Nato, förbereder sig Europa på inget eller väldigt lite stöd från USA. Därför vill man inte heller göra sig beroende av amerikansk teknik såsom Starlink.