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Slovakiske Milan Uhrík från partiet Republikansk rörelse som organiseras i ESN talar i EU-parlamentet den 12 november 2025. (Virginia Mayo / AP)
EU:s framtid

EU granskar extremparti efter rasistiska påhopp

Av Kinga Sandén
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EU-parlamentet inleder en granskning av partigruppen som organiserar flera länders ytterhögerpartier, bland dem tyska AFD och franska Reconquete. Det rapporterar AFP.

Syftet är att slå fast om Gruppen Europa av suveräna nationer (ESN) agerar i linje med EU:s kärnvärden. I en tidigare rapport listas rasistiska och homofoba uttalanden av partigruppens ledamöter. Bland annat har den slovakiska ledamoten Milan Uhrík kallat en sudanesisk migrant för ”äcklig psykopat”, och det bulgariska partiet har jämställt homosexualitet med pedofili.

Granskningen kan leda till att ESN blir av med sin finansiering från EU. Partigruppen kritiserar initiativet: ”Politiska meningsskillnader bör avgöras i valurnorna, inte genom administrativa processer”, skriver partiet i ett uttalande.

Det är första gången EU gör en granskning av den här typen
AFP  · Ofta betalvägg
Partigruppen tar emot över 20 miljoner kronor från EU under 2026 (27 maj)
www.politico.eu
bakgrund
 
Gruppen Europa av suveräna nationer
Wikipedia (sv)
Gruppen Europa av suveräna nationer (ESN-gruppen) är en partigrupp i Europaparlamentet bestående av 26 ledamöter från ultranationalistiska, högerpopulistiska och euroskeptiska partier, som är kritiska till invandring och europeisk integration. Gruppen utgörs till största delen av ledamöter som tillhör det europeiska politiska partiet Europa av suveräna nationer (ESN). Sedan valet 2024 är ESN-gruppen den minsta partigruppen i Europaparlamentet. Partigruppen bildades officiellt den 16 juli 2024 av huvudsakligen nyvalda ledamöter efter valet 2024 och tidigare grupplösa ledamöter. Även en ledamot från den tidigare partigruppen Gruppen Identitet och demokrati (ID-gruppen) tillhörandes tjeckiska Frihet och direktdemokrati anslöt sig till gruppen. De flesta ledamöter uppfattades som för högerextrema för att tillåtas ingå i Europaparlamentets andra högerpopulistiska partigrupp, Gruppen Patrioter för Europa, som utvecklades från ID-gruppen. I ESN-gruppen ingår ledamöterna från tyska Alternativ för Tyskland, som står för mer än hälften av gruppens totala antal mandat i Europaparlamentet. Därutöver ingår även enstaka ledamöter från bland annat franska Reconquête, tjeckiska Frihet och direktdemokrati och ungerska Vårt hemland. Gruppledare för partigruppen är René Aust och Stanisław Tyszka sedan gruppens bildande den 16 juli 2024.
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