EU granskar extremparti efter rasistiska påhopp

Slovakiske Milan Uhrík från partiet Republikansk rörelse som organiseras i ESN talar i EU-parlamentet den 12 november 2025.

EU-parlamentet inleder en granskning av partigruppen som organiserar flera länders ytterhögerpartier, bland dem tyska AFD och franska Reconquete. Det rapporterar AFP.

Syftet är att slå fast om Gruppen Europa av suveräna nationer (ESN) agerar i linje med EU:s kärnvärden. I en tidigare rapport listas rasistiska och homofoba uttalanden av partigruppens ledamöter. Bland annat har den slovakiska ledamoten Milan Uhrík kallat en sudanesisk migrant för ”äcklig psykopat”, och det bulgariska partiet har jämställt homosexualitet med pedofili.

Granskningen kan leda till att ESN blir av med sin finansiering från EU. Partigruppen kritiserar initiativet: ”Politiska meningsskillnader bör avgöras i valurnorna, inte genom administrativa processer”, skriver partiet i ett uttalande.