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Illustrationsbild. (Matthew Thayer / AP)
EU:s framtid

Forskare: Äntligen lättar EU på GMO-reglerna

Av Joel Malmén
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EU-kommissionen håller äntligen på att reformera lagarna kring genetiskt modifierade organismer (GMO), skriver två forskare på SvD Debatt.

Alltför länge har vissa tekniker, såsom att sätta in nytt dna i växter och mikroorganismer, utlöst ett batteri av krav på försiktighetsåtgärder och djurförsök. Detta trots att det saknats bevis för att tekniken i sig skadar människor, djur eller miljö, skriver forskarna.

De överdrivet hårda EU-lagarna kommer dock fortfarande att sätta stopp för viktiga innovationer som multiresistenta grödor och genetiskt modifierade organismer som kan rena vatten från skadliga bakterier, fortsätter de.

”För att åstadkomma ett verkligt skifte bör EU-kommissionen därför helt skrota försiktighetsprincipen, till förmån för en innovationsprincip.”

Forskare: ”Äntligen – nu svänger EU om gentekniken”
debatt · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Om debattörerna

Jens Sundström, docent och lektor i bioteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk ekologi vid Lunds universitet och tidigare prorektor vid SLU

Läs mer

EU lättar på 20 år gamla GMO-regler (28 juli)
www.nature.com
bakgrund
 
EU och GMO
Wikipedia (en)
Genetic engineering in the European Union has varying degrees of regulation.
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