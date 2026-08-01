Forskare: Äntligen lättar EU på GMO-reglerna

EU-kommissionen håller äntligen på att reformera lagarna kring genetiskt modifierade organismer (GMO), skriver två forskare på SvD Debatt.

Alltför länge har vissa tekniker, såsom att sätta in nytt dna i växter och mikroorganismer, utlöst ett batteri av krav på försiktighetsåtgärder och djurförsök. Detta trots att det saknats bevis för att tekniken i sig skadar människor, djur eller miljö, skriver forskarna.

De överdrivet hårda EU-lagarna kommer dock fortfarande att sätta stopp för viktiga innovationer som multiresistenta grödor och genetiskt modifierade organismer som kan rena vatten från skadliga bakterier, fortsätter de.

”För att åstadkomma ett verkligt skifte bör EU-kommissionen därför helt skrota försiktighetsprincipen, till förmån för en innovationsprincip.”