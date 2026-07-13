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Centerpartiets Abir Al-Sahlani i Europaparlamentet i Strasbourg. (Caisa Rasmussen/TT)
EU:s framtid

Al-Sahlani anklagar dansk EU-kollega för hatbrott

Av Alice Hermansson
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Den svenska EU-parlamentarikern Abir Al-Sahlani (C) har polisanmält en dansk kollega för ett rasistiskt påhopp, rapporterar The Guardian.

Anmälan gäller att den danska EU-parlamentarikern Kristoffer Storm från Danmarksdemokraterne kommenterade ”du borde åka hem” på Al-Sahlanis sociala medier.

Kommentaren var ett svar på den svenska EU-parlamentarikerns kritik mot att extremhögern i parlamentet skanderat ”skicka tillbaka dem” efter att de röstat för stramare migrationslagar tidigare i juni.

Al-Sahlani, som har rötter i Irak, kallade händelsen för ett lågvattenmärke och sade att hon aldrig tidigare känt sig så otrygg i parlamentet.

– Jag känner sorg över den europeiska demokratin. Är det verkligen på den här nivån våra politiker befinner sig?

Al-Sahlani uppger att händelsen utreds av svensk polis som ett misstänkt hatbrott.

Även finske Sebastian Tynkkynen kommenterade på Al-Sahlanis sociala medier
www.theguardian.com
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Aftonbladet
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