Stora problem med EU:s nya passkontrollsystem

Förra året lanserade EU sitt nya elektroniska in- och utresesystem för medborgare utanför unionen, Entry/Exit System (EES), under pompa och ståt.

Nu kommer larm från en rad länder om att systemet orsakar kökaos på flygplatser, och att läget lär bli ännu värre när sommarresandet tar fart. Det rapporterar Financial Times.

– Passagerare och familjer ska inte vara försökskaniner för ett halvfärdigt passkontrollsystem som riskerar att skapa långa köer, missade flyg och onödig stress på flygplatser i sommar, säger Ryanairs operativa chef Neal McMahon.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen medger problemen, skriver Politico.

– Vi jobbar med medlemsstater för att lösa de tekniska problemen, säger hon vid en presskonferens.