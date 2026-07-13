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Europaparlamentet i Strasbourg. (Caisa Rasmussen/TT)
Ryska invasionenSanktionerna

EU inför sanktioner mot ryska hackare och företag

Av Emma Hedlin
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EU inför sanktioner mot nio personer och fyra organisationer i Ryssland som anklagas för cyberspionage och för att ha genomfört cyberattacker mot kritisk infrastruktur i Europa under flera års tid, rapporterar AP.

Bland dem som beläggs med sanktioner finns ryska underrättelseofficerare, hackare och privata företag. Minst nio länder har utsatts för attacker, däribland Finland, Frankrike, Polen, Tyskland och Österrike. Sverige nämns inte.

I ett uttalande från Europeiska rådet har personerna och organisationerna bidragit till Rysslands försök att destabilisera EU och dess medlemsstater.

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Ryska invasionenSanktionernaEUEuropaRysslandEuropeiska rådetIt, Informationsteknologi