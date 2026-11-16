(Pavel Bednyakov / AP / TT)

EU har lagt till 145 namn på sin sanktionslista mot Ryssland, rapporterar Reuters.

Listan riktar sig bland annat mot ett 50-tal banker, skuggflottan, energisektorn, en stor pro-rysk hackergrupp och ryska företagsledare. På listan finns exempelvis Rysslands rikaste kvinna, Tatyana Kim, vd och grundare av den ryska e-handelsjätten Wildberries.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022 har EU infört sanktioner mot tusentals individer och företag.