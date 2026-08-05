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Gianni Infantino under en match i Texas under fotbolls-vm. (Ashley Landis /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMaktkampen inom Fifa

Europa vill peta Infantino – vad resten av världen tycker är mer oklart

Av Tor Gasslander
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Europa har tappat förtroendet för Fifas chef Gianni Infantino, men på andra håll i världen verkar det fortfarande finnas de som stöttar honom, skriver TT.

Länder som Qatar, Kuwait och Förenade arabemiraten har uttalat sitt stöd till schweizaren efter försöket att sälja en del av VM till privata aktörer.

Både Sydamerikas och Afrikas fotbollsförbund har lagt locket på under skandalen, och varken Asiens eller Oceaniens förbund har heller riktat direkt kritik mot Infantino.

Det europeiska fotbollsförbundet Uefa, som öppet sagt att man kommer att försöka få Infantino avsatt, kontrollerar 55 av 211 röster inom Fifa.

Omni förklararSå överspelade Infantino sin hand – sänktes han av två kvinnor?

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Uppges ha starkt stöd i Afrika och Asien
TT
Trycket på Infantino ökar, enligt The Guardian
www.theguardian.com
Infantino har kallat till krismöte inom Fifa efter kritiken
www.espn.co.uk
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Fotbolls-VMMaktkampen inom FifaGianni InfantinoFifaUefaFotboll