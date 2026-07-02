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Människor i en park i Seoul. Illustrationsbild. (Ahn Young-joon /AP/TT)
Utvecklingen av AI

Expert: AI-rekonstruktioner väcker många svåra frågor

Av Ebba Örn
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Med hjälp av några bilder och en ljudfil skapar det Seoul-baserade techbolaget Vaice varje månad ett hundratal AI-rekonstruktioner av döda människor, skriver AP. Ofta är det närstående som gör beställningen, exempelvis till släktkalas eller födelsedagar.

Även om den här typen kan skänka tröst åt vissa människor, väcker de också svåra etiska och juridiska frågor, säger AI-experten Yong Man Ro till nyhetsbyrån. I takt med att AI blir en del av allt fler människors liv kan tekniken också bidra till helt nya erfarenheter, som inte alltid är positiva.

– Det är ett tveeggat svärd, eftersom det handlar om mänskliga känslor, säger han.

En bransch på framväxt i Sydkorea
AP  · Ofta betalvägg
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www.abc.net.au
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