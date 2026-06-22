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Illustrationsbild. (TT)
Debatten om existentiell hälsa

Expert: Avfärda inte ”existentiell hälsa”

Av Joel Malmén
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Begreppet ”existentiell hälsa” har blivit högaktuellt efter Aftonbladets granskning av regeringens och statsministerns frus satsningar på det. Det är ett begrepp som förtjänar att tas på allvar och inte avfärdas som flum, skriver folkhälsovetaren Rasmus Carlsson på SvD Debatt.

Termen har ännu ingen entydig definition – många nämner andlighet, gemenskap och trygghet – men allt mer forskning tyder på att den spelar roll för hälsan, fortsätter han.

”Att så många trevar efter ord när de ska beskriva existentiell hälsa är inte ett tecken på att fenomenet är luft. Det är ett tecken på att vi som samhälle tappat vokabulären för något djupt mänskligt.”

Varje gång hälsobegreppet vidgas kommer anklagelser om luddighet och flum. Vetenskapens uppgift är – precis som FHM föreslår – att definiera existentiell hälsa, skriver Carlsson.

Rasmus Carlsson: ”Ovetenskapligt när begrepp döms ut”
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Om debattörerna

Rasmus Carlsson, folkhälsovetare, Msc, Stockholms universitet

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