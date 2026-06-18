Ministern försvarar uppdrag om existentiell hälsa: ”Livet är värt att leva”

Socialminister Jakob Forssmed (KD) försvarar det omdiskuterade beslutet att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att arbeta med existentiell hälsa.

– Staten kan inte berätta vad som är meningen med livet, men staten kan ha uppfattningen att livet är värt att leva, säger han i P1 Morgon.

Kritiker har kallat uppdraget ”snömos” och ”helt oseriöst” och menat att begreppet inte är vetenskapligt relevant ur folkhälsosynpunkt.

Enligt Aftonbladet fick Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell sparken 2024 efter att ha ifrågasatt regeringsuppdraget om existentiell hälsa.