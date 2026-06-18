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Socialminister Jakob Forssmed (KD). Arkivbild. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Debatten om existentiell hälsa

Ministern försvarar uppdrag om existentiell hälsa: ”Livet är värt att leva”

Av Tor Gasslander
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Socialminister Jakob Forssmed (KD) försvarar det omdiskuterade beslutet att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att arbeta med existentiell hälsa.

– Staten kan inte berätta vad som är meningen med livet, men staten kan ha uppfattningen att livet är värt att leva, säger han i P1 Morgon.

Kritiker har kallat uppdraget ”snömos” och ”helt oseriöst” och menat att begreppet inte är vetenskapligt relevant ur folkhälsosynpunkt.

Enligt Aftonbladet fick Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell sparken 2024 efter att ha ifrågasatt regeringsuppdraget om existentiell hälsa.

Forssmed medger att begreppet är svårfångat – men säger att det inte gör det oviktigt
radio+text · Sveriges Radio
Tidigare generaldirektören: Uppdraget var enligt min mening helt oseriöst (17 juni)
www.etc.se  · Ofta betalvägg
Enligt Aftonbladet fick myndigheten uppdraget kort efter att statsministerns fru började jobba med existentiell hälsa (17 juni)
Aftonbladet
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