Källor: Generaldirektören var kritisk mot ”existentiell hälsa” – fick sparken

Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell fick sparken 2024 efter att ha ifrågasatt ett regeringsuppdrag om att myndigheten skulle börja arbeta med ”existentiell hälsa”, uppger källor för Aftonbladet.

Uppdraget fick myndigheten ett halvår efter att statsministerhustrun Birgitta Ed grundade den omdiskuterade Fållöknastiftelsen, med det uttalade syftet att arbeta med just existentiell hälsa.

Enligt Aftonbladet var begreppet på samma gång omstritt och ganska oetablerat inom myndighetsutövning när Folkhälsomyndigheten fick sina nya uppgifter – en tjänsteman på myndigheten beskriver existentiell hälsa som ”snömos”.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) tillbakavisar i ett mejl till Aftonbladet att Tegmark Wisell skulle ha varit kritisk mot uppdraget. Den före detta generaldirektören har själv inte uttalat sig.