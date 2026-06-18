Tidigare statsepidemiolog kritisk: ”Helt oseriöst”

Tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén säger att det är ”fullständigt uppenbart” att Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell fick sparken av regeringen, skriver Dagens ETC. Han är också kritisk till regeringsuppdraget att utveckla myndighetens arbete med så kallad existentiell hälsa.

– Uppdraget om existentiell hälsa var enligt min mening helt oseriöst. Det är inte den typen av arbete som en expertmyndighet inom smittskydd och folkhälsa bör lägga tid och resurser på, säger Gisslén.

Enligt Aftonbladets källor sparkades den dåvarande generaldirektören 2024 efter att ha ifrågasatt regeringsupdraget. Enligt socialminister Jakob Forssmed (KD) är det inte sant.