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Folkhälsomyndighetens entré. Arkivbild. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Debatten om existentiell hälsa

Tidigare statsepidemiolog kritisk: ”Helt oseriöst”

Av Tor Gasslander
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Tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén säger att det är ”fullständigt uppenbart” att Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell fick sparken av regeringen, skriver Dagens ETC. Han är också kritisk till regeringsuppdraget att utveckla myndighetens arbete med så kallad existentiell hälsa.

– Uppdraget om existentiell hälsa var enligt min mening helt oseriöst. Det är inte den typen av arbete som en expertmyndighet inom smittskydd och folkhälsa bör lägga tid och resurser på, säger Gisslén.

Enligt Aftonbladets källor sparkades den dåvarande generaldirektören 2024 efter att ha ifrågasatt regeringsupdraget. Enligt socialminister Jakob Forssmed (KD) är det inte sant.

Gisslén uppger att han arbetade nära Tegmark Wisell vid tillfället
www.etc.se  · Ofta betalvägg
”Vad ska ett sådant uppdrag leda till? Det är ju bara bortkastade pengar”
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Forssmed: Det stämmer inte att Tegmark Wisell fick sparken
radio+text · Sveriges Radio
Enligt Aftonbladet fick myndigheten uppdraget kort efter att statsministerns fru började jobba med existentiell hälsa (17 juni)
Aftonbladet
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