ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Marius försvarsadvokater Petar Sekulic och Ellen Holager Andenæs utanför rätten inför domen. (Jonas Been Henriksen / NTB)
Åtalet mot Borg Høiby

Expert: Finns en risk för alla parter med att överklaga

Av Ebba Örn
Publicerad:

Även om Marius Borg Høiby frikändes från flera punkter är fyra års fängelse en hård dom från Oslo tingsrätt, menar TV2:s krimreporter Olav Rønneberg.

Åklagaren hade samtidigt yrkat på sju år och sju månaders fängelse. Det blir alltså intressant att se om någon part väljer att överklaga domen, skriver han.

”För både Høiby och åklagaren finns det utan tvekan en risk med att överklaga detta.”

Varken åklagaren eller försvaret har ännu uttalat sig om huruvida de planerar att överklaga domen, men Borg Høibys försvarsadvokat har på nytt begärt att han släpps ur häktet.

NRK rapporterar löpande
live · NRK
Dagbladet direktrapporterar
live · www.dagbladet.no
TV2 direktrapporterar
live · www.tv2.no
Döms för misshandel av sin tidigare flickvän
TT
Åklagaren yrkade på över sju års fängelse
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Rättegången inleddes i februari
www.tv4.se
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Åtalet mot Borg HøibyNorgeEuropaMarius Borg Høiby