Expert: Finns en risk för alla parter med att överklaga

Även om Marius Borg Høiby frikändes från flera punkter är fyra års fängelse en hård dom från Oslo tingsrätt, menar TV2:s krimreporter Olav Rønneberg.

Åklagaren hade samtidigt yrkat på sju år och sju månaders fängelse. Det blir alltså intressant att se om någon part väljer att överklaga domen, skriver han.

”För både Høiby och åklagaren finns det utan tvekan en risk med att överklaga detta.”

Varken åklagaren eller försvaret har ännu uttalat sig om huruvida de planerar att överklaga domen, men Borg Høibys försvarsadvokat har på nytt begärt att han släpps ur häktet.