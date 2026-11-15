Det socialdemokratiska ”totalpaket” som Centerpartiet har valt att gå vidare med har många inslag som C är positiva till, men det finns också ”beska piller”, skriver statsvetaren Jonas Hinnfors på X.

Han skriver att vinstförbud i skolan och slopat karensavdrag är förslag som både S och V vill ha men inte C, och att den typen av förslag är det som kan få V att släppa regeringskravet. Med den typen av frågor kan V-ledningen argumentera för att man inte agerar ”dörrmatta”, skriver han.

”Ännu mer sockrat vore – möjligen – att ha V-representanter i regeringskansliet (à la Tidöavtalet och Januariavtalet) - men oklart var C:s gräns går.”