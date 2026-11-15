Centerpartiet har valt Socialdemokraternas ”totalpaket” och kommer att fortsätta förhandlingarna med de rödgröna partierna.

Statsministern och M-ledaren Ulf Kristersson skriver på Facebook att högersidans dörr fortfarande är öppen.

”Jag tror fortsatt att en lösning på regeringsfrågan inom ramen för den icke-socialistiska majoriteten i riksdagen är svår, men kanske inte omöjlig.”

Ebba Busch (KD) vill inte beskriva det som att Centerpartiet har valt väg.

”Det är en för enkel bild. Den väg som de nu utforskar vidare är en återvändsgränd och grundar sig i att Magdalena Anderssons bud var ofullständigt”, skriver hon på X.

L-ledaren Simona Mohamsson skriver i ett inlägg på samma plattform att ”tre vänsterpartier är fler än ett centerparti” och att hennes famn fortfarande är öppen för partier som vill se Ulf Kristersson som statsminister.

”Till dess Elisabeth: håll gränsen!” skriver hon.