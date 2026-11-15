Centerpartiet har inte avslöjat för de andra partierna om det kommer att välja Magdalena Anderssons eller Ulf Kristerssons regeringsalternativ, uppger rödgröna källor för Expressen.

Men när C väl bestämmer sig, och om partiet väljer vänstersidan, kan det gå fort att bilda regering, säger de.

Källor utanför S uppfattar det även som att S, som riksdagens största parti, är ovant vid att inte själva hålla i tyglarna. Att avgörandet ligger hos C tycks ha skapat en del frustration inom S, enligt källorna.