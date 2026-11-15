Rödgröna källor: När C väl bestämmer sig kan det gå fort
Centerpartiet har inte avslöjat för de andra partierna om det kommer att välja Magdalena Anderssons eller Ulf Kristerssons regeringsalternativ, uppger rödgröna källor för Expressen.
Men när C väl bestämmer sig, och om partiet väljer vänstersidan, kan det gå fort att bilda regering, säger de.
Källor utanför S uppfattar det även som att S, som riksdagens största parti, är ovant vid att inte själva hålla i tyglarna. Att avgörandet ligger hos C tycks ha skapat en del frustration inom S, enligt källorna.