Centerpartiets ledning ska under söndagen hålla enskilda möten med samtliga partidistrikt om regeringsfrågan, uppger Aftonbladet. Syftet är att ”mäta styrkeförhållandena”, enligt en källa.

Mötena ska ledas av partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist och partisekreteraren Hannes Hervieu.

Samtidigt växer striden om partiets vägval. Flera rödgröna källor tror att Thand Ringqvist vill styra C högerut och bilda regering med Ulf Kristersson. En C-källa beskriver det som ett ”kuppförsök” och uppger att partidistrikten är splittrade.

Thand Ringqvist har tagit emot Moderaternas och Socialdemokraternas så kallade helhetspaket. Hon väntas ge besked nästa vecka om vilket av förslagen hon vill gå vidare med.