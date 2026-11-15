S-ledaren Magdalena Andersson förtydligar nu sitt uttalande om att V är redo att förhandla om en regering med S, C och MP. I ett inlägg på sociala medier skriver hon att vissa tolkat hennes debattartikel i Expressen som att V släppt kravet på att sitta i regeringen.

”Det är en feltolkning”, skriver Andersson.

Hon betonar att hon hänvisade till Vänsterpartiets tidigare besked om att partiet är redo att delta i fortsatta förhandlingar om Centerpartiet väljer att gå vidare med Socialdemokraternas förslag.

”Ingenting annat”, avslutar hon.