Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om flera punkter inför en eventuell regeringsbildning, erfar DN.

Enligt tidningens uppgifter har Socialdemokraterna gått med på att göra flera förflyttningar, bland annat genom att riva upp Tidöpartiernas regler för arbetskraftsinvandring. Andra frågor uppges beröra jobbskapande och minskade utsläpp. Totalt handlar det om sju samarbetsprojekt, enligt uppgifterna. Punkterna finns med i det ”totalpaket” som Socialdemokraterna presenterade för Centerpartiet på fredagen.

Det är oklart om frågorna diskuterats alls med Vänsterpartiet.