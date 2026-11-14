Det spridda antagandet om att Vänsterpartiet kommer att släppa sitt regeringskrav vid en fjärde och sista statsministeromröstning är inte verklighetsförankrat, enligt riksdagsledamoten Daniel Bernmar (V). Tiden då V:s mandat behandlades som mindre värt är förbi, säger han till SvD.

Bernmars riksdagskollega Tobias Smedberg (V) ser inte heller att partiet kommer vika sig, även om det leder till ett extraval.

– Det finns ju ett kompakt stöd, att våra röster ska spela roll i en förhandling. Något annat finns det inte. Att bli en dörrmatta som körs över, det är ju inte aktuellt över huvud taget, säger Smedberg.