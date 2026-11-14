Statsministerkandidaterna Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) möts i en valdebatt i Gasklockorna i Gävle. Arkivbild från september.

Oavsett vem som blir Sveriges nästa statsminister lär vi stå inför en svajig och instabil mandatperiod, menar SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutsson.

S-ledaren Magdalena Andersson har fortfarande inte rört sig många millimeter framåt i sina försök att bilda regering. Ulf Kristersson (M) kommer å andra sidan som bäst att få ihop en minoritetsregering, som är beroende av SD:s stöd för att få igenom sin politik. Och det stödet lär inte komma gratis, säger Knutsson.

”Även om SD släpper fram Ulf Kristersson som statsminister finns det inget som tyder på att de vill gå en hel mandatperiod utan att göra några avtryck i svensk politik och få igenom delar av sin politik.”

Expressens inrikespolitiska kommentator Viktor Barth-Kron tycker att S-ledaren har lite väl bombastisk ton när hon slår fast att C skulle begå ”det största sveket i svensk politisk historia” om man väljer Ulf Kristerssons sida.

Att anklaga någon för förräderi är sällan ett framgångsrikt sätt att bygga relation, menar Barth-Kron. Risken är att Magdalena Andersson kommer tvingas blicka tillbaka på en höst då S först gjorde sig till ovän med V, för att sedan alienera C för ”oöverskådlig tid”, skriver han.

”Påstå aldrig att svensk politik är ospännande.”