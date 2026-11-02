I oktober var det genomsnittliga spotpriset på el 1,57 kronor per kilowattimme i elområde 4 – det högsta sedan 2022. November har inletts med priser på runt tre kronor per kilowattimme.

De skyhöga priserna i södra Sverige kan vara här för att stanna i vinter, säger Fortums elprisexpert Patrik Södersten i en kommentar till Expressen.

Främst handlar det om bristen på vind, men också det försenade underhållet av kärnkraften, skriver han.

”När kärnkraften inte går för fullt blir vi väldigt beroende av vädret, om vi får en kall och vindfattig höst samt ytterligare förseningar av kärnkraftsunderhållet kan de senaste dagarnas prisnivåer bli regel snarare än undantag kommande månader.”