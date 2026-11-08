Iran verkar anta en hårdare linje gentemot USA efter att president Donald Trump och Republikanerna förlorade mellanårsvalet, rapporterar CNN. Den mer hårdföra falangen i den iranska regimen kan nu kräva ännu fler eftergifter från USA i utbyte mot en vapenvila.

I en text i iranska Raja News står det att USA måste ”betala priset” för sina attacker innan Trump erbjuds en ”utväg” från konflikten.

Den iranska regimen ser valresultatet som ett bevis på att deras strategi mot USA har varit framgångsrik, enligt Iranexperten Hamidreza Azizi vid International Crisis Group.

– Teheran kommer sannolikt att inta en ännu hårdare hållning när det gäller villkoren för ett avtal med Washington.