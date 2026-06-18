Expert om kontorsplanerna: Ser ut att bli fokus på sälj

Open AI:s Sverigekontor ser i hög utsträckning ut att bli ett försäljningskontor, skriver EFN.

Sajten har tittat närmare på AI-jättens platsannonser som riktar sig mot säljare, tekniska rådgivare och specialister som hjälper företag att komma igång med AI.

Att Open AI hittills haft svag närvaro i Europa och vill förbättra den, och att bättre förstå hur kunderna använder tjänsterna, ligger bakom etableringen, menar techprofilen Jens Nylander på The Intelligence Company.