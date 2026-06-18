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Sam Altman. (Godofredo A. Vásquez /AP/TT / AP)
Open AI:s framtid

Expert om kontorsplanerna: Ser ut att bli fokus på sälj

Av Aron Sigblad
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Open AI:s Sverigekontor ser i hög utsträckning ut att bli ett försäljningskontor, skriver EFN.

Sajten har tittat närmare på AI-jättens platsannonser som riktar sig mot säljare, tekniska rådgivare och specialister som hjälper företag att komma igång med AI.

Att Open AI hittills haft svag närvaro i Europa och vill förbättra den, och att bättre förstå hur kunderna använder tjänsterna, ligger bakom etableringen, menar techprofilen Jens Nylander på The Intelligence Company.

Techskribent: ”Tror att det primärt är ett säljkontor”
www.efn.se
Open AI öppnar kontor i Stockholm senare i år
TT
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