Expert om kontorsplanerna: Ser ut att bli fokus på sälj
Open AI:s Sverigekontor ser i hög utsträckning ut att bli ett försäljningskontor, skriver EFN.
Sajten har tittat närmare på AI-jättens platsannonser som riktar sig mot säljare, tekniska rådgivare och specialister som hjälper företag att komma igång med AI.
Att Open AI hittills haft svag närvaro i Europa och vill förbättra den, och att bättre förstå hur kunderna använder tjänsterna, ligger bakom etableringen, menar techprofilen Jens Nylander på The Intelligence Company.
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