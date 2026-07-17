Expert: Trumps skryt funkar inte för att vända trenden

I sitt tal till nationen i natt hyllade Donald Trump utvecklingen i USA under hans tid vid makten. Trump hävdade bland annat att USA är ”tryggare, starkare och rikare än någonsin”.

Statsvetaren och USA-experten Hilmar Mjelde tror inte att talet kommer få någon större effekt, varken på Trumps opinionssiffror eller på hur det går i mellanårsvalet.

– Trump är i trubbel inför höstens mellanårsval och presenterade en skrytlista för att vända den negativa opinionstrenden, säger Mjelde till norska TV2 och tillägger att taktiken inte lär fungera.

Enligt en färsk opinionsundersökning från Washington Post/Ipsos tycker bara 37 procent av amerikanerna att Trump gör ett bra jobb. Det är samma siffror som 2021 – efter att han förlorade valet och hans supportrar stormade kongressen.

Det är framför allt hanteringen av ekonomin och Irankriget som tynger presidentens opinionssiffror, skriver Washington Post.