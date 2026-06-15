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SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall och Stockholmsbörsen. Arkivbild/Pressbild. (PONTUS LUNDAHL / TT / SEB/Privat)
MellanösternkrisenDagens börs

Experten: Finns definitivt risk för bakslag på börsen

Av Andreas Victorzon
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Måndagens börsuppgångar är rimliga efter helgens uppgörelse mellan USA och Iran, säger SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall till DI.

– Det finns definitivt en risk för att det inte blir som alla vill och då tror jag att vi får ett ordentligt bakslag om det inte löser sig, säger han men tillägger att detta inte är huvudscenariot.

Han spår nu uppgångar för verkstadsbolag med exponering mot datacenter, såsom ABB, Munters och i viss mån Alfa Laval. Ålandsbanken skriver i en kommentar att industri-, konsument-, och fastighetsbolag bör gynnas.

SEB:s seniore ekonom Robert Bergqvist konstaterar på X att uppgörelsen ger ett ”lättnadsrally på flera fronter – trots att börserna har stigit under Hormuz-krisen”.

Ålandsbanken: Fallande räntor kan underlätta för fastighetsbolag
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Bergqvist på X
x.com

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