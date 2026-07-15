Experten: Man har inte råd att inte vara hundraprocentig

Uppgifterna i säkerhetsrådgivaren Niclas Kvarströms kvarglömda anteckningsbok efter Natomötet kan vara känsliga även om de inte är ”säkerhetsskyddsklassificerade”. Det säger säkerhetsexperten Jörgen Holmlund till SvD.

– I rollen som säkerhetsrådgivare har man inte råd med att inte vara hundraprocentig kring sin tekniska utrustning och dokumentation, säger han.

Holmlund tror att den som är tillräckligt skicklig kan ”pussla ihop uppgifter” som var för sig inte är officiellt hemliga, såsom telefonnummer eller tankar, och på så sätt hitta svenska styrkor och svagheter.