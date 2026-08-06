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En ukrainskt lastfatyg på flygplatsen i Leipzig på onsdagskvällen. (Hendrik Schmidt /AP/TT / AP)
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Experten: Tyska försvaret mot drönare är för dåligt

Av Tor Gasslander
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Drönaren som upptäckts på flygplatsen i Leipzig visar att det tyska drönarförsvaret är alldeles otillräckligt. Det säger terrorexperten Peter Neumann till NTV.

Han menar att flygplatsen i Leipzig är en avgörande knutpunkt för leveranserna av stöd till Ukraina, och att allt pekar mot att det är Ryssland som ligger bakom.

– Så här kan det inte fortsätta. Vi behöver fungerande system omedelbart.

Focus direktrapporterar (tyska)
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Se intervjun här (tyska)
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Båda landningsbanorna stängdes efter upptäckten
AP  · Ofta betalvägg
Drönaren ska ha upptäckts av en anställd på flygplatsen
NBC News
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Ryska invasionenDrönarlarmen i EuropaEuropaRysslandTysklandUkraina