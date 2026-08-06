Experten: Tyska försvaret mot drönare är för dåligt
Drönaren som upptäckts på flygplatsen i Leipzig visar att det tyska drönarförsvaret är alldeles otillräckligt. Det säger terrorexperten Peter Neumann till NTV.
Han menar att flygplatsen i Leipzig är en avgörande knutpunkt för leveranserna av stöd till Ukraina, och att allt pekar mot att det är Ryssland som ligger bakom.
– Så här kan det inte fortsätta. Vi behöver fungerande system omedelbart.
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