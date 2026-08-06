Experten: Tyska försvaret mot drönare är för dåligt

En ukrainskt lastfatyg på flygplatsen i Leipzig på onsdagskvällen.

Drönaren som upptäckts på flygplatsen i Leipzig visar att det tyska drönarförsvaret är alldeles otillräckligt. Det säger terrorexperten Peter Neumann till NTV.

Han menar att flygplatsen i Leipzig är en avgörande knutpunkt för leveranserna av stöd till Ukraina, och att allt pekar mot att det är Ryssland som ligger bakom.

– Så här kan det inte fortsätta. Vi behöver fungerande system omedelbart.