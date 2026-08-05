Minister: Drönaren på flygplatsen en ”ny nivå av fara”

En bombtekniker på plats vid den sprängladdade drönaren i Leipzig.

Upptäckten av en drönare med en sprängladdning på en flygplats i tyska Leipzig innebär en ”ny nivå av fara”. Det säger Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt enligt AFP.

Omständigheterna antyder att det inte är en amatör som ligger bakom händelsen, säger han till reportrar.

– Vi har att göra med ett professionellt hybridhot.

Drönaren desarmerades och förstördes av polis under dagen.