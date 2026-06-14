Experter: AI har blivit fråga om nationell säkerhet

USA:s stopp för användningen av Anthropics senaste modeller för utländska medborgare innebär ett tydligt skifte i landets AI-politik – nu har AI blivit en fråga om nationell säkerhet. Det säger AI-experter till GP och Ekot.

Enligt Vita huset har man hittat säkerhetsbrister i Anthropics AI-modeller Fabel 5 och Mythos 5. I fredags införde man så kallad exportkontroll av modellerna, vilket i praktiken innebär att utländska medborgare, företag och regeringar inte kan använda dem utan särskild licens.

– Det här är första gången, mig veterligen, som en språkmodell öppet klassificeras av den amerikanska regeringen som teknologi som inte får exporteras, säger tech- och AI-experten Kristina Knaving till GP.

Trumpadministrationens stopp kan få stora ekonomiska konsekvenser för hela branschen, menar AI-experten Johan Falk.

– Andra AI-bolag måste räkna med att samma sak kommer hända dem när de når den här nivån, säger han till Ekot.