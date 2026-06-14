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Vita huset. (Charles Dharapak / AP)
Utvecklingen av AI

Experter: AI har blivit fråga om nationell säkerhet

Av Ebba Örn
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USA:s stopp för användningen av Anthropics senaste modeller för utländska medborgare innebär ett tydligt skifte i landets AI-politik – nu har AI blivit en fråga om nationell säkerhet. Det säger AI-experter till GP och Ekot.

Enligt Vita huset har man hittat säkerhetsbrister i Anthropics AI-modeller Fabel 5 och Mythos 5. I fredags införde man så kallad exportkontroll av modellerna, vilket i praktiken innebär att utländska medborgare, företag och regeringar inte kan använda dem utan särskild licens.

– Det här är första gången, mig veterligen, som en språkmodell öppet klassificeras av den amerikanska regeringen som teknologi som inte får exporteras, säger tech- och AI-experten Kristina Knaving till GP.

Trumpadministrationens stopp kan få stora ekonomiska konsekvenser för hela branschen, menar AI-experten Johan Falk.

– Andra AI-bolag måste räkna med att samma sak kommer hända dem när de når den här nivån, säger han till Ekot.

Även om stoppet hävs riskerar investerare att dra öronen åt sig, enligt Falk
radio+text · Sveriges Radio
Anthropic har valt att stoppa tillgången till Fable 5 och Mythos 5 för alla kunder tills vidare
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Flera experter har reagerat starkt på nyheten och flaggat för att det kan få enorma ekonomiska konsekvenser för bolaget
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Relationen mellan Anthropic och Trumpadministrationen har varit ansträngd
Reuters  · Ofta betalvägg
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