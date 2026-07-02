Experter: Rapportfloden kan ge lyft för fastighetsaktier
Flera fastighetsbolag öppnar böckerna på fredagen, vilket blir börsens första test i rapportfloden. Samtidigt kan delåren bli en krockkudde för den tidigare hårt prövade fastighetssektorn, säger experter till EFN.
AMF-förvaltaren Patricia Hedelius menar att sektorn är köpvärd och pekar på att det nu sker många transaktioner till rimliga priser.
– Jag tror inte att transaktionsmarknaden ger vika, utan att det snarare är de låga börsvärderingarna som måste röra sig upp, säger hon och lyfter fram Castellum som favorit.
Swedbank-strategen Robert Oldstrand pekar i stället på den stora substansrabatten i sektorkollegan Balder som ”ser billig ut på fundamentala värden.”
Läs även
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen