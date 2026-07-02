Experter: Rapportfloden kan ge lyft för fastighetsaktier

Flera fastighetsbolag öppnar böckerna på fredagen, vilket blir börsens första test i rapportfloden. Samtidigt kan delåren bli en krockkudde för den tidigare hårt prövade fastighetssektorn, säger experter till EFN.

AMF-förvaltaren Patricia Hedelius menar att sektorn är köpvärd och pekar på att det nu sker många transaktioner till rimliga priser.

– Jag tror inte att transaktionsmarknaden ger vika, utan att det snarare är de låga börsvärderingarna som måste röra sig upp, säger hon och lyfter fram Castellum som favorit.

Swedbank-strategen Robert Oldstrand pekar i stället på den stora substansrabatten i sektorkollegan Balder som ”ser billig ut på fundamentala värden.”