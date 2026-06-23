Explosion av mareld i väst – lyser upp havet på natten
Stora delar av Västkusten upplever just nu en explosion av mareld, ett fenomen som färgar havet orange under dagen och får det att lysa upp under natten. Det rapporterar flera medier.
Enligt Fredrik Gröndahl, marinbiolog på KTH, är värmeböljan förklaringen till att marelden kommer ovanligt tidigt.
– Det har varit ganska kallt i vattnet och så har det plötsligt blivit en snabb temperaturstegring, det skapar de här förutsättningarna, säger han till SVT Nyheter.
Mareld
Wikipedia (sv)
Mareld är ett fenomen som orsakar ett turkost sken i havsvatten. Mareld orsakas av flera arter i olika organismgrupper, bland annat av planktonet dinoflagellat. Mareld är ett exempel på bioluminiscens. Dinoflagellater lyser upp när de känner sig hotade av till exempel småfisk, detta för att locka till sig rovfiskar som undsätter dem.
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