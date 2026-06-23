Explosion av mareld i väst – lyser upp havet på natten

Stora delar av Västkusten upplever just nu en explosion av mareld, ett fenomen som färgar havet orange under dagen och får det att lysa upp under natten. Det rapporterar flera medier.

Enligt Fredrik Gröndahl, marinbiolog på KTH, är värmeböljan förklaringen till att marelden kommer ovanligt tidigt.

– Det har varit ganska kallt i vattnet och så har det plötsligt blivit en snabb temperaturstegring, det skapar de här förutsättningarna, säger han till SVT Nyheter.