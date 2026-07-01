Expo: Bergvall utnyttjas av högerextrema krafter

Han fick bara starta en match under VM, men online är Lucas Bergvall en av Sveriges största stjärnor. Under mästerskapet har detta resulterat i påhittade citat av Bergvall som spridits på den sociala plattformen X, skriver Expressen.

Meddelandena som spridits har handlat om invandringen och Bergvall har påståtts rikta sig till kvinnor. Inläggen har gjorts av en person som Stiftelsen Expo betecknar som högerextrem konspirationsteoretiker.

– Folk hittar på saker som inte är sanna, man får räkna med det, säger Bergvall till Expressen.

Han säger sig ha människor runt sig som hjälper honom att rensa bort falska publiceringar.