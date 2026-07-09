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Visitors look a the latest car at the BYD booth during Auto China 2026 in Beijing, Friday, April 24, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan) XHG110 (Ng Han Guan /AP/TT / AP)
Fordonssektorns framtid

Exporten av bilar från Kina rusade med 80 procent

Av Magnus Eriksson
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Exporten av bilar från Kina ökade med 80 procent i juni jämfört med motsvarande månad i fjol, skriver TT.

Under det första halvåret exporterade Kina mer än 4,4 miljoner bilar, en ökning med 72 procent jämfört med samma period 2025.

På den kinesiska hemmamarknaden ser det mörkare ut, med ett försäljningsras på 26 procent. Marknaden i Kina präglas av priskrig och fallande efterfrågan i spåren av en ihållande fastighetskris som gröper ur de kinesiska hushållskassorna. Dessutom har statliga subventioner till köp av elbilar i Kina dragits tillbaka.

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TT
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