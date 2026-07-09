Få anmälda mäklare utreds: ”Jag känner mig så maktlös”
Nio av tio anmälningar som görs till Fastighetsmäklarinspektionen leder inte till någon utredning, enligt P4 Stockholm. Myndighetens chef David Johansson säger i en kommentar att det är en fråga om prioriteringar.
En av dem som drabbats är 66-åriga Suss, som uppger att hennes anmälan blivit liggande i fem år. Hon gjorde den efter att ha sålt sin lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Mindre än två veckor senare såldes lägenheten på nytt – för 700 000 kronor mer.
– Att de inte tar upp det tycker jag är bedrövligt. Jag känner mig så maktlös och frustrerad, säger hon till radion.
bakgrund
Fastighetsmäklarinspektionen
Wikipedia (sv)
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet för frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. Myndigheten sorterar under Finansdepartementet. Före den 1 augusti 2012 hette den Fastighetsmäklarnämnden.
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