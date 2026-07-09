Få anmälda mäklare utreds: ”Jag känner mig så maktlös”

Nio av tio anmälningar som görs till Fastighetsmäklarinspektionen leder inte till någon utredning, enligt P4 Stockholm. Myndighetens chef David Johansson säger i en kommentar att det är en fråga om prioriteringar.

En av dem som drabbats är 66-åriga Suss, som uppger att hennes anmälan blivit liggande i fem år. Hon gjorde den efter att ha sålt sin lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Mindre än två veckor senare såldes lägenheten på nytt – för 700 000 kronor mer.

– Att de inte tar upp det tycker jag är bedrövligt. Jag känner mig så maktlös och frustrerad, säger hon till radion.