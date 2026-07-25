Fabien och katten Nougat tvingades lämna sitt hem

Antalet människor som tvingats evakuera sina hem i Spanien och Frankrike är nu uppe i fler än 220 000, skriver BBC.

En av dem är Fabien Gardahaut som tvingades lämna sitt hus i Lège Cap Ferret på bara tre timmar. Efter att ha först landat hos familj och vänner, tvingades de evakuera igen. Nu sover han och katten Nougat på ett evakueringscenter, rapporterar Ekot.

– Det finns duschar och man kan sova här. Vi är i säkerhet och det är det viktigaste, säger han.